В Татарстане при режиме беспилотной опасности снижается скорость 4G

В Татарстане при активации режима беспилотной опасности временно снижается скорость мобильного интернета 4G. Об этом сообщил глава регионального Минцифры Илья Начвин.

По его словам, в это время остаются доступными только базовые станции со старыми стандартами связи — 2G и 3G. Эти стандарты изначально разрабатывались для голосовых звонков и не рассчитаны на большой объем данных. Из-за этого сеть перегружается: голосовая нагрузка на каждую базовую станцию возрастает в семь-восемь раз.

Для решения проблемы в республике планируют увеличить емкость сети. В этом году операторы связи намерены инвестировать в строительство более тысячи объектов инфраструктуры: 398 новых базовых станций и модернизацию 702 уже существующих. Это должно улучшить качество связи и обеспечить стабильную работу сети в условиях режима беспилотной опасности.

Последний раз режим «Беспилотная опасность» вводили в Татарстане 12 июля. Тогда в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы задерживали рейсы.