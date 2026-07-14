Технологии

Владельцы Galaxy S26 Ultra заметили красное пятно на экране

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пользователи флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra из Южной Кореи сообщили о появлении красного пятна в верхней части дисплея. Об этом пишет корейское издание Newsway.

В Samsung подтвердили, что знают о проблеме, и заявили, что проводят внутреннее расследование для выяснения причин. Пока компания не объяснила, с чем связано появление дефекта.

По мнению журналистов и специалистов, неисправность может быть вызвана работой функции Privacy Display, которая выборочно затемняет экран, или выгоранием пикселей — распространённой поломкой OLED- и AMOLED-панелей. Красные пятна не исчезают после перезагрузки или выключения устройства.

Если выяснится, что проблема связана с браком, Samsung может заменить смартфоны пострадавших пользователей или вернуть деньги, предполагает Newsway.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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