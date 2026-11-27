Сократить расходы и больше откладывать в 2027 году намерены 35% опрошенных в Приволжском федеральном округе, следует из исследования ВТБ. Сохранить прежнее соотношение трат и накоплений собираются 45%. Банк провёл опрос в преддверии 17-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».





Откладывать 10–19% дохода планируют 33% участников опроса, 5–9% — 25%. Сберегать от 20 до 29% дохода намерены 15%, не менее 30% — 8%. Ещё 11% считают, что текущие расходы не позволят им откладывать деньги. Увеличить траты и откладывать меньше собираются 4%.Вклады заняли первое место среди инструментов, которые опрошенные считают перспективными на 2027 год. Их назвали 45% респондентов, накопительные счета — 39%, недвижимость — 26%, наличные — 19%. Золото выбрали 12%. Столько же набрал вариант ответа, объединивший программу долгосрочных сбережений и индивидуальные инвестиционные счета. Акции российских компаний отметили 9%, облигации, включая ОФЗ, — 8%.Начать инвестировать в следующем году намерены 35% опрошенных в ПФО. По всей выборке такой ответ дали 27%. Сейчас на фондовом рынке инвестируют 34% участников из округа. Сохранить объём вложений собираются 15% от общего числа опрошенных в Приволжье, увеличить его — 14%.Самая частая статья крупных расходов на 2027 год — путешествия. Их запланировали 45% респондентов. На ремонт собираются потратиться 39%, на бытовую технику и электронику — 38%, на мебель — 33%. Расходы на лечение указали 27% опрошенных, на автомобиль — 18%, на квартиру или дом — 17%. В планах также образование для себя или детей (13%), покупка участка или дачи (11%) и торжества (6%).Среди тех, кто планирует крупные траты, 59% рассчитывают на накопления, 50% — на зарплату. Рассрочку рассматривают 23%, ипотеку или кредит — 17%, помощь родственников — 12%.Онлайн-опрос прошёл с 12 по 17 ноября 2026 года. В нём участвовали 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет из российских городов с населением от 100 тыс. жителей. В отдельных вопросах можно было выбрать несколько вариантов ответа.