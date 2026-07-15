Гуманоидный робот 1X Neo научился вкручивать лампочки и жестикулировать

Компания 1X раскрыла новые подробности о возможностях рук своего гуманоидного робота Neo. Манипуляторы имеют 25 степеней свободы, что близко к человеческим 27, и построены на механизме, имитирующем сухожилия. Это позволяет роботу удерживать предметы сложной формы, чувствовать, когда они выскальзывают, и выполнять точные движения. В некоторых случаях диапазон движений пальцев Neo превосходит человеческий.

На демонстрации робот вкрутил лампочку, включил свет цепочным выключателем и воспроизвёл язык жестов. Часть действий выполнялась полностью автономно, часть — под дистанционным управлением оператора для показа возможностей платформы. Манипуляторы защищены по стандарту IP68, что позволяет Neo мыть руки.

Робот покрыт мягким текстилем и позиционируется как домашний помощник. Стоимость на этапе раннего доступа — $20 тыс., также доступна подписка за $500 в месяц. Приоритет в поставках получают покупатели, оплатившие устройство полностью.