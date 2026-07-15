Град и ливень ожидаются в Татарстане 16 июля

В четверг, 16 июля, в Татарстане и Казани прогнозируются ливень, гроза и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Местами возможен град, предупреждает ГУ МЧС по республике.

Жителям советуют не укрываться от непогоды под рекламными конструкциями, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. Спасатели также призывают следить за детьми и помогать пожилым и больным людям.

Ранее град уже прошел в Алексеевском районе. Местные жители опубликовали фото и видео последствий: повреждены огородные растения, земля стала белой.

Кроме того, сообщалось, что на республику движется циклон «Бернадетт», который ранее вызвал штормы в Москве и Калининградской области. Синоптики прогнозируют выпадение до половины месячной нормы осадков.