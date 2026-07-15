Альфа-Банк запустил API для работы с цифровым рублем

Альфа-Банк представил API-канал для корпоративных клиентов, позволяющий работать со счетом цифрового рубля напрямую из учетных систем. Решение устраняет необходимость ручного управления и выгрузки файлов.

Теперь крупные компании могут получать выписки и данные об операциях с цифровым рублем в своих ERP-системах, как по обычным счетам. Это автоматизирует сверку платежей и контроль ликвидности.

Новый сценарий ориентирован на бизнес с годовой выручкой от 120 миллионов рублей. Как отметил директор по развитию цифровых каналов банка Дамир Баттулин, интеграция через Alfa API снимает главный барьер для масштабирования технологии — сложность внедрения.

Крупные корпоративные клиенты уже начали подключать работу с цифровым рублем через AlfaAPI.