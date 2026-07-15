Новости Татарстана

В Татарстане обновят порядок действий при ЧС

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане утвердят новый алгоритм действий д...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане утвердят новый алгоритм действий для органов власти при природных и техногенных чрезвычайных ситуациях. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комитета Госсовета по законности и правопорядку, сообщает «Вечерняя Казань».

Согласно документу, решение об уровне ЧС — региональном или муниципальном — будет принимать раис Татарстана. Он же возглавит республиканскую комиссию по чрезвычайным ситуациям. Госсовет уполномочен принимать законы в этой сфере и контролировать их исполнение.

Кабинет министров будет утверждать правила безопасности на воде и при использовании маломерных судов, а также резервировать источники водоснабжения для жителей. Законопроект описывает работу территориальной подсистемы реагирования на ЧС, порядок госнадзора и финансирования спасательных мероприятий.

Прежний закон № 62-ЗРТ от 2004 года предлагается признать утратившим силу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Редкий астрологический момент уже близко: пять знаков зодиака вступят в период больших перемен

Гид по Казани

день назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

пластиковые ловушки для тараканов

Новости России

23 часа назад

Пенсионный стаж будут считать иначе: новый закон изменил правила для миллионов россиян

Интересное в Казани

2 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40

мини-торты на заказ в Казани

Гороскопы

11 часов назад

Деньги, траты и важное решение: астролог предупредила один знак зодиака о сложном периоде

Технологии

16 часов назад

Почему в современных смартфонах несъемные аккумуляторы

Кулинария

8 часов назад

Забудьте про магазинные напитки: 2 лимона и литр воды превращаются в идеальный домашний лимонад

Польза

19 часов назад

Жёлтый пластик снова станет белым: 5 капель на ватный диск возвращают окнам свежий вид

Технологии

7 часов назад

MakeUseOf установил функции Windows, замедляющие проводной интернет
Технологии
18 минут назад

На развитие беспилотных авиасистем в Татарстане направили 2 млрд рублей

В Татарстане полностью освоили 2 млрд рублей на...

Технологии

3 минуты назад

Хакеры опубликовали чертежи крупнейшей АЭС Индии

Польза

час назад

Ванная будет пахнуть свежестью всегда: одна хитрость с подставкой для унитаза экономит деньги

Новости Казани

2 часа назад

В 88 зданиях Московского района Казани отключат воду на сутки

Технологии

3 часа назад

Альфа-Банк внедрил цифровой рубль в API для крупного бизнеса
Обновление Windows 11 вызывает сбои на компьюте...
Технологии
54 минуты назад

Обновление Windows 11 вызывает сбои на компьютерах Dell

Технологии

3 часа назад

ByteDance убрал функцию создания ИИ-персонажей после новых требований Пекина

Технологии

4 часа назад

Гуманоидный робот 1X Neo научился вкручивать лампочки и жестикулировать

Наука

4 часа назад

Археологи нашли курган бронзового века в Бавлинском районе Татарстана
SlashGear: Ночная зарядка не повредит батарее с...
Технологии
час назад

SlashGear: Ночная зарядка не повредит батарее современного смартфона