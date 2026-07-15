В Татарстане обновят порядок действий при ЧС
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В Татарстане утвердят новый алгоритм действий для органов власти при природных и техногенных чрезвычайных ситуациях. Соответствующий законопроект рассмотрен на заседании комитета Госсовета по законности и правопорядку, сообщает «Вечерняя Казань».
Согласно документу, решение об уровне ЧС — региональном или муниципальном — будет принимать раис Татарстана. Он же возглавит республиканскую комиссию по чрезвычайным ситуациям. Госсовет уполномочен принимать законы в этой сфере и контролировать их исполнение.
Кабинет министров будет утверждать правила безопасности на воде и при использовании маломерных судов, а также резервировать источники водоснабжения для жителей. Законопроект описывает работу территориальной подсистемы реагирования на ЧС, порядок госнадзора и финансирования спасательных мероприятий.
Прежний закон № 62-ЗРТ от 2004 года предлагается признать утратившим силу.
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