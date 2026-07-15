В 88 зданиях Московского района Казани отключат воду на сутки

С 9 утра 16 июля до 9 утра 17 июля в Московском районе Казани 88 зданий останутся без водоснабжения. Причина — подключение двух водопроводов к Центру стрельбы из лука на улице Гагарина, который недавно прошёл госэкспертизу, сообщает «БИЗНЕС Online».

Воды не будет по следующим адресам: улицы Академика Королева, Васильченко, Восстания, Восход, Гагарина, Союзная 10-я, Хасана Туфана и Коломенская. Полный перечень домов опубликован администрацией Кировского и Московского районов.

МУП «Водоканал» организует подвоз воды автоцистернами. Заявки принимаются по телефону диспетчерской службы: 231-62-60.