На развитие беспилотных авиасистем в Татарстане направили 2 млрд рублей

В Татарстане полностью освоили 2 млрд рублей, выделенные в этом году на реализацию национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Средства пошли на создание научно-производственного центра развития беспилотной авиации в Казани на базе КНИТУ-КАИ, сообщили в пресс-службе Минцифры республики.

Центр объединит производственные мощности, лабораторно-исследовательский комплекс, летно-испытательный и сертификационный центры, а также авиационный учебный центр. Строительство объекта одобрено постановлением премьер-министра Татарстана.

Всего в текущем году в республике реализуется 11 нацпроектов с общим объемом финансирования 53,8 млрд рублей. Из них 28,8 млрд рублей поступают из федерального бюджета, 25 млрд — из республиканского. Наибольший объем освоенных средств приходится на нацпроекты «Семья» (8,4 млрд), «Молодежь и дети» (4,2 млрд) и «Инфраструктура для жизни» (3,8 млрд).