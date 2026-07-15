Хакеры опубликовали чертежи крупнейшей АЭС Индии

Группа вымогателей World Leaks выложила в даркнете файлы, связанные с атомной электростанцией Куданкулам — крупнейшей АЭС Индии. Об этом сообщает Reuters. В опубликованном архиве содержатся предполагаемые чертежи объектов, данные о поставщиках, протоколы совещаний и инспекций, обзоры оборудования и страховые полисы. Всего было опубликовано более 800 тысяч файлов, из которых 19 тысяч отмечены как наиболее конфиденциальные. Станция расположена в южном штате Тамилнад и играет ключевую роль в планах премьер-министра Нарендры Моди по расширению атомных мощностей страны.