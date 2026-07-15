Обновление Windows 11 вызывает сбои на компьютерах Dell

Пакет обновлений KB5095093 для Windows 11 25H2, выпущенный в июне, начал вызывать проблемы на некоторых компьютерах Dell. Пользователи сообщают о внезапных выключениях устройств, снижении производительности и ускоренном разряде аккумулятора ноутбуков.

Microsoft временно отключила устройства Dell от получения этого обновления. При этом ни Microsoft, ни Dell не предоставили список затронутых моделей, что, по мнению журналистов Windows Latest, необычно для подобных ситуаций.

Ранее Microsoft предупредила о вирусе GigaWiper, который уничтожает данные на Windows-компьютерах, но пока атакует только корпоративных пользователей.