Технологии

ByteDance отключила создание ИИ-персонажей в Doubao из-за новых правил Китая

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайская компания ByteDance начала отключать функцию создания цифровых персонажей в сервисе Doubao после ужесточения требований властей к платформам с виртуальными собеседниками. Ранее пользователи могли настраивать ИИ-персонажей и общаться с ними, но теперь такая возможность ограничена.

Новые правила запрещают создавать контент, который вызывает у несовершеннолетних сильную эмоциональную зависимость или вредит реальным отношениям. Компании также обязали маркировать материалы, сгенерированные искусственным интеллектом, чтобы пользователи понимали, что общаются с алгоритмом.

В китайских соцсетях появились жалобы на потерю виртуальных друзей. Некоторые пользователи сравнивали отключение функции с расставанием и говорили, что это стало для них серьезным потрясением.

Новые меры направлены на защиту несовершеннолетних от чрезмерной привязанности к цифровым персонажам. Платформам теперь нужно подробнее информировать аудиторию об использовании ИИ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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