Технологии

Китай представил крупнейший грузовой дрон с взлётной массой 8 тонн

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Китай представил крупнейший грузовой дрон eVTOL...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Китайские разработчики создали самый большой в мире грузовой беспилотник eVTOL. Его максимальная взлётная масса достигает 8 тонн — это рекорд для дронов такого типа.

Аппарат может перевозить до 2 тонн груза в электрической версии и до 3,5 тонн — в гибридной. Крейсерская скорость новинки — 252 км/ч, а дальность полёта варьируется от 300 км на электротяге до 1000 км в гибридном варианте.

Конструкция дрона включает 18 подъёмных роторов, четыре из которых поворотные, и два маршевых винта. Разработчики планируют использовать его для грузоперевозок, доставки гуманитарной помощи, снабжения удалённых районов, морской логистики и других задач, не требующих взлётно-посадочных полос.

Ранее в России показали проект подводной лодки «Амур-1650» с вертикальными пусковыми установками для 28 ракет. Субмарина способна нести ракеты Club-S и BrahMos, поражать наземные и морские цели. Она отличается скрытностью благодаря акустической защите и низкошумному оборудованию, автономна до 60 суток, водоизмещение — 3000 тонн, экипаж — 42 человека.

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