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Минниханов встретился с участниками Летнего кампуса Президентской академии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встреч...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов пообщался с участниками XIV Международного Летнего кампуса Президентской академии. Встреча прошла насыщенно и продуктивно, написал Минниханов в соцсетях.

Студенты на форуме объединяются в команды и работают над практическими проектами. Они прокачивают навыки и перенимают опыт у признанных экспертов. За 14 лет существования кампуса его участниками стали 3,1 тысячи студентов из России и других стран.

Образовательный форум традиционно собирает молодых людей, заинтересованных в развитии и реальных кейсах. Участники получают возможность не только учиться, но и налаживать контакты с будущими коллегами.

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