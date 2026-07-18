Минниханов встретился с участниками Летнего кампуса Президентской академии

Раис Татарстана Рустам Минниханов пообщался с участниками XIV Международного Летнего кампуса Президентской академии. Встреча прошла насыщенно и продуктивно, написал Минниханов в соцсетях.

Студенты на форуме объединяются в команды и работают над практическими проектами. Они прокачивают навыки и перенимают опыт у признанных экспертов. За 14 лет существования кампуса его участниками стали 3,1 тысячи студентов из России и других стран.

Образовательный форум традиционно собирает молодых людей, заинтересованных в развитии и реальных кейсах. Участники получают возможность не только учиться, но и налаживать контакты с будущими коллегами.