Новости Татарстана

Капремонт в Татарстане выполнен на 53%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Капремонт многоквартирных домов в Татарстане вы...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане капремонт многоквартирных домов завершили на 53%. Из запланированных 813 домов в 41 муниципалитете работы уже начались в 530. Полностью сданы 96 объектов, причем за последние две недели — 22 дома в 11 районах. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. Кроме того, в программе — замена 124 лифтов в 56 домах шести муниципалитетов. По остальным объектам идет подготовка: утверждают проектную документацию и закупают материалы.

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