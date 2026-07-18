Капремонт в Татарстане выполнен на 53%

В Татарстане капремонт многоквартирных домов завершили на 53%. Из запланированных 813 домов в 41 муниципалитете работы уже начались в 530. Полностью сданы 96 объектов, причем за последние две недели — 22 дома в 11 районах. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. Кроме того, в программе — замена 124 лифтов в 56 домах шести муниципалитетов. По остальным объектам идет подготовка: утверждают проектную документацию и закупают материалы.