SpaceX предложила Пентагону свои серверы для ИИ

Компания Илона Маска ведет переговоры с Пентагоном об аренде вычислительных мощностей своих дата-центров для запуска моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Если сделка состоится, она расширит сотрудничество SpaceX с Минобороны США, которое уже включает космические запуски, спутниковую связь и отслеживание ракет. Для SpaceX это также возможность выйти на рынок облачных вычислений для ИИ и составить конкуренцию другим провайдерам.

Ранее SpaceX подписала соглашение с Google, получив доступ к примерно 110 тысячам чипов Nvidia и соответствующей инфраструктуре. Кроме того, компания Anthropic арендовала мощности центра Colossus 1 в Мемфисе, который потребляет 300 МВт.