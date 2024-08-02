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Звезды мирового тенниса Петрова и Турсунов проведут мастер-класс в Елабуге

Помимо этого, гости смогут взять у приезжих авт...

pixabay.com

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Теннисистка Надежда Петрова и обладатель Кубка Дэвиса Дмитрий Турсунов в Татарстане покажут мастер-класс для учеников школы Н. Петровой.

Все пройдет 3 августа 2024 года. В мероприятии будут участвовать больше 50 детей со всего региона. Помимо этого, гости смогут взять у приезжих автограф. Об этом сообщили в Министерстве спорта по Республике Татарстан.

Ранее мы писали о том, что жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши.

Вода быстро оказалась на верхних этажах, а после растеклась по всему дому. У людей отклеивались обои и сыпался потолок. Об этом сообщила одна из местных жительниц.
Жители переживают за свою жизнь, потому что вода может спровоцировать короткие замыкания.

Кроме того, мы говорили, что в Казани в пожаре на Аделя Кутуя спасены 7 человек. К несчастью, после тушения пламени в подвале было обнаружено тело одного мужчины.

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