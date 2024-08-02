В Казани в пожаре на Аделя Кутуя погиб мужчина, 7 спасены

На ул. Аделя Кутуя в Казани случилось возгорание в 5-этажном доме. Все началось в подвале, через некоторое время дым заполонил весь дом.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые спасли 7 человек, в том числе одного ребенка.

К несчастью, после тушения пламени в подвале было обнаружено тело одного мужчины. Обстоятельства смерти и причины пожара сейчас выясняются специалистами.

Вчера весь дом был без электричества. Местные жители сообщили, что раньше к ним ходили бомжи, однако потом подвал закрыли. Внутри во время возгорания находились несколько мужчин.

Ранее мы писали о том, что в Казани 16-летний подросток избил 13-летнего парня за просьбу не грубить. После нападения потерпевший 5 дней лежал в больнице.

Кроме того, мы говорили, что в Казани таксист умер на работе: в авто были пассажиры.