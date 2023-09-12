Зона отдыха на воде и платные магистрали: глава РТ обсудил с представителем «Газпромбанка» инфраструктурные проекты

Глава РТ Минниханов провел встречу с первым вице-президентом «Газпромбанка»

Глава РТ Рустам Минниханов в ходе Восточного экономического форума встретился с представителями руководства Газпромбанка - заместителем председателя правления Алексеем Белоусом и первым вице-президентом Павлом Бруссером.

Во время встречи стороны обсудили участие банка в финансировании инфраструктурных проектов в РТ в рамках государственно-частного партнерства, среди которых проекты в дорожном строительстве и туризме.

Проект туристической инфраструктуры «Казань Марина» в Лаишево подразумевает создание зоны отдыха на воде. Второй проект - это создание платных магистралей. Первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер отметил, что в планах - приехать в Казань в ближайшее время и проработать с коллегами разные проекты, в которых готов участвовать банк.

Напомним, что в РТ у Газпромбанка есть филиал и 12 офисов. Крупнейшими клиентами банка являются ключевые промышленные предприятия республики.