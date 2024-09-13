Жительница Челнов 11 сентября выиграла 100 тысяч рублей от Ак Барс Банка

11 сентября 2024 года, в Челнах Ак Барс Банк подарил местной жительнице сертификат на 100 тысяч рублей на оплату ЖКУ. Деньги получила Ольга Голубева. Во время акции женщина оформила карточку для себя и детей.

Акцию «Юбилейный приз» была объявлена 15 августа ткущего года. Так, 300-тысячный обладатель карты становится счастливым обладателям 100 тысяч рублей на оплату ЖКУ.

Кроме того, среди обладателей Карты жителя Татарстана банк разыграл 10 сертификатов на 10 тысяч кешбэк-рублей на то, чтобы оплатить проезд, а среди Детской — 10 сертификатов на 10 тысяч на приобретение спорттоваров.

Известно, что карту для детей родители могут оформить к Карте жителя Республики Татарстан, пишет , пишет ПАО «АК БАРС» БАНК.

Ранее мы писали о том, что в Бугульме работник завода получил 300 тысяч рублей за потерю 2 пальцев.

Об этом рассказали в местной прокуратуре.