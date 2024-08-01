В Казани 16-летний подросток избил 13-летнего парня за просьбу не грубить

Парень избил другого мальчика в Казани после просьбы перестать грубить. Мать потерпевшего убеждена, что подразделение по делам несовершеннолетних покрывает обидчика.

13-летний Вася (имя было изменено) шёл в магазин когда перед ним появился 16-летний Камиль. Неожиданно молодой человек повернулся и заявил, что мальчику дорога в алкомаркет. Василий попросил не грубить и получил за это.

После нападения потерпевший 5 дней лежал в больнице с травмой черепа, ушибами и гематомами. Мама пострадавшего написала заявление в полицию и поговорила с работницей ПДН, пишет Mash Iptash.

Сотрудница подразделения сходила к семье агрессора и заявила, что у они образцовые люди. Позже Вася признался матери, что в медучреждении ему угрожали. Женщина думает, что инспектор выступает против возбуждения уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что в Казани таксист умер на работе: в авто были пассажиры.