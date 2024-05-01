Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Жильё в новостройках Татарстана за год подорожало до 162,9 тысяч

Жильё в новостройках Татарстана за год подорожало до 162,9 тысяч

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В первые 3 месяца 2024 года средняя цена за квадратный метр жилья на первичном рынке в Татарстане - примерно 162,9 тыс. рублей. По сравнению с первым кварталом 2023 года, она выросла на 35,8 тыс. рублей. Об этом рассказал РБК.

Жильё в регионе в 1 квартале 2024 года было дороже, чем в среднем в ПФО. В Татарстан средняя цена 1 "квадрата" на первичном рынке - 123,2 тыс. рублей. Среди регионов Приволжском федеральном округе 116 регион стал лидером по ценам за квадратный метр жилья.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане предложили построить мост от Нижнекамска до Елабуги.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане ожидается +20 градусов и ветер до 14 м/с

Новости Казани

день назад

В Казани кондуктор избил пассажира около ТРК «Мега»

как поставить москитную сетку на вентиляцию в ванной

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане овощи и колбасы подорожали на 5%

Интересное в Казани

2 дня назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

металлические визитки цены в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

23 часа назад

2 сбитых в Татарстане подростков были племянниками виновницы ДТП

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане уровень бедности обновил исторический минимум с 1995 года

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане трактор со сдвоенными колесами смял Сhevrolet Niva

Новости Казани

час назад

В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной
Новости Татарстана
3 часа назад

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

Новости Казани

25 минут назад

Оторвало колесо: 2 иномарки столкнулись у стен Кремля на Батурина

Новости Татарстана

2 часа назад

Мужчина, спасший годовалую девочку в Юдино в феврале 2024, получил медаль

Новости Татарстана

19 часов назад

В Набережные Челны 30 апреля прибыл ретро-состав «Паровоз Победы»

Новости Татарстана

19 часов назад

В Казани оштрафовали 23-летнего водителя такси за незаконную перевозку
Жильё в новостройках Татарстана за год подорожало до 162,9 тысяч
Новости Татарстана
55 минут назад

Жильё в новостройках Татарстана за год подорожало до 162,9 тысяч

Новости Татарстана

20 часов назад

В Елабужском районе 6-летнему мальчику освободили застрявший палец

Новости Татарстана

20 часов назад

В Зеленодольском районе в результате пожара погиб 60-летний мужчина

Новости Татарстана

22 часа назад

Водитель пострадал в ДТП в Кукморском районе 29 апреля
Запрещено читать на ночь: 3 откровенных истории казанцев, после которых вы не будете откладывать лечение зубов
Интересное в Казани
5 дней назад

Запрещено читать на ночь: 3 откровенных истории казанцев, после которых вы не будете откладывать лечение зубов