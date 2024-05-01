Жильё в новостройках Татарстана за год подорожало до 162,9 тысяч

В первые 3 месяца 2024 года средняя цена за квадратный метр жилья на первичном рынке в Татарстане - примерно 162,9 тыс. рублей. По сравнению с первым кварталом 2023 года, она выросла на 35,8 тыс. рублей. Об этом рассказал РБК.

Жильё в регионе в 1 квартале 2024 года было дороже, чем в среднем в ПФО. В Татарстан средняя цена 1 "квадрата" на первичном рынке - 123,2 тыс. рублей. Среди регионов Приволжском федеральном округе 116 регион стал лидером по ценам за квадратный метр жилья.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане предложили построить мост от Нижнекамска до Елабуги.