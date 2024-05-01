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В Татарстане предложили построить мост от Нижнекамска до Елабуги

В Татарстане предложили построить мост от Нижнекамска до Елабуги

Махонин

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В Татарстане предложили провести через Нижнекамск в Елабугу мост через Каму. Предложение появилось на странице «Карта идей».

Анонимный автор убежден, что мост сможет расширить рынок труда для двух городов.

После возведения моста житель одного города сможет добираться до предприятия в другом городе за 20 минут. Сейчас время в пути между Нижнекамском и Елабугой - примерно один час.

В «Карте идей» можно предложить идею по развитию Камской агломерации и отдать свой голос за нее (строительство моста поддержали только 9 человек).

Кроме того, местные жители предложили возвести ж/д мост через Каму, чтобы связать аэропорты Казани и Нижнекамска, пишет Татар информ.

Ранее мы писали о том, что в Казани несуществующая фирма открыла набор на обучение регрессивному гипнозу.

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