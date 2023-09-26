Желание так и осталось лишь мечтой: артистка Татарстана поделилась несбывшимися мечтами

Заслуженная артистка Татарстана Бадретдинова поделилась несбывшимися мечтами о дочке

Заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова поделилась несбывшимися мечтами, о чем рассказала в интервью местным журналистам.

Со слов певицы, она хотела родить дочь, но это желание так и осталось лишь мечтой. Однако, ей так и не посчастливилось стать чей-то законной супругой и предстать перед женихом в белом свадебном платье.

Напомним, что артистке Ильсия Бадретдиновой 42 года. Она родилась в деревне Старый Шугур. На протяжении 13 лет женщина состоялась в отношениях с журналистом Ильфаком Шигаповым и родила от него сына Наримана, но после пара объявила о разрыве.