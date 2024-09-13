Задержана главврач центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елена Сизова
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Главврач центра гигиены и эпидемиологии РТ Елена Сизова была задержана сотрудниками полиции. Об этом ТАСС рассказали правоохранители.
Не так давно из издания Mash стало известно, что медика задержали по подозрению в мошенничестве.
По информации СУ СК РФ по РТ, главврач обвиняется в мошенничестве. В минувшем году фигурантка организовала для коммерческой компании своего приятеля условия для победы на аукционе по поставке медицинскому центру, из-за чего бюджету учреждения был принесен ущерб - больше 1,6 млн руб..
Сейчас идет следствие.
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