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В селе Куркачи девушка сбила глухонемого работника дорожной службы и скрылась

По предварительным данным, Алексей хотел загоро...

Екатерина Елисеева

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Автоледи сбила глухонемого сотрудника дорожной службы в с. Куркачи. Местная жительница выехала на горячий асфальт.

По предварительным данным, Алексей хотел загородить автомобилю путь, вот только окликнуть водителя не смог. Девушка протащила мужчину на капоте, включила дворники, чтобы он упали и скрылась. 12 сентября Алексей был в травмпункте, у него диагностированы ушибы и ссадины. Эндже составила заявление и сообщила сотрудникам полиции о том, что рабочий сам запрыгнул к ней на капот и разбил стекло. Девушка просит возместить ей ущерб в размере 10 тысяч рублей, пишет Mash Iptash.

Стало известно, что на машине — 6 ДТП. С июня — 3 неоплаченных штрафа на 8 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что ДТП с разорванным питбайком и Haval попало на видео в Набережных Челнах.
Оказалось, что питбайкер без прав поехал на «красный» сигнал светофора.

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