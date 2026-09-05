Средняя зарплата в морском рыбоводстве достигла 971,4 тыс. рублей
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Лидером по средней зарплате в России за первые пять месяцев 2026 года стало морское пастбищное рыбоводство. Работники этой отрасли получали в среднем 971 411 рублей, следует из данных Росстата, которые приводит ТАСС.
На втором месте расположились аренда и лизинг приборов, аппаратов и другого оборудования медицинского назначения. Средняя зарплата в этой сфере достигла 728 882 рублей.
Разрыв между медицинским направлением и лидером составил более 242 тысяч рублей. Обе отрасли оказались в верхней части списка Росстата по уровню оплаты труда за январь—май.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец