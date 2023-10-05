Взяла кредит и перевала деньги: о новой схеме мошенников предупредили жителей Татарстана

В МФЦ жителей Татарстана предупредили о новой схеме мошенничества

Жителей Татарстана предупреждают о новой схеме мошенничества. Аферисты стали представляться сотрудниками МФЦ. После этого они сообщают о взломе аккаунта на сайте госуслуг и убеждают оформить кредит.

В сентябре пожилой жительнице Татарстана позвонила девушка и сообщила, что на имя пенсионерки в МФЦ пришло письмо, которое необходимо забрать. Далее в ходе разговора аферистка заявила, что она может отправить это письмо на почту и попросила сообщил код из сообщения. Потерпевшая продиктовала полученный код, после чего с ней прекратили разговор.

На следующий день пенсионерке вновь поступил звонок от лжесотрудника МФЦ, который заявил, что мошенники взломали ее аккаунт на портале госуслуг и подали заявку на оформление кредитов. Затем женщине позвонили «сотрудники банка», которые велели ей оформить кредит на 125 тысяч рублей. Пострадавшая сделала все, о чем ее просили, а после перевела деньги на сторонние счета. Уже в полиции было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего по статье 159 УК РФ «Мошенничество».