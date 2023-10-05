Новости Татарстана
· Полина Модестова

Взяла кредит и перевала деньги: о новой схеме мошенников предупредили жителей Татарстана

В МФЦ жителей Татарстана предупредили о новой схеме мошенничества
Взяла кредит и перевала деньги: о новой схеме мошенников предупредили жителей Татарстана

Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

Жителей Татарстана предупреждают о новой схеме мошенничества. Аферисты стали представляться сотрудниками МФЦ. После этого они сообщают о взломе аккаунта на сайте госуслуг и убеждают оформить кредит.

В сентябре пожилой жительнице Татарстана позвонила девушка и сообщила, что на имя пенсионерки в МФЦ пришло письмо, которое необходимо забрать. Далее в ходе разговора аферистка заявила, что она может отправить это письмо на почту и попросила сообщил код из сообщения. Потерпевшая продиктовала полученный код, после чего с ней прекратили разговор.

На следующий день пенсионерке вновь поступил звонок от лжесотрудника МФЦ, который заявил, что мошенники взломали ее аккаунт на портале госуслуг и подали заявку на оформление кредитов. Затем женщине позвонили «сотрудники банка», которые велели ей оформить кредит на 125 тысяч рублей. Пострадавшая сделала все, о чем ее просили, а после перевела деньги на сторонние счета. Уже в полиции было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Татарстана

день назад

Были лишены мандата: в РТ два депутаты скрыли значительные суммы

уничтожение кротов москва

Новости Казани

8 часов назад

Тепла в домах нет: жители Казани жалуются на платежки за отопление в сентябре

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

ремонт мультиварок redmond в Москве

Новости Татарстана

день назад

Новый способ заманить жертву: Татарстанцев в сети предупреждают о плачущих детях

Спортивные новости Казани

день назад

«Будем работать, надо исправляться»: тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение «Северстали»

Новости Татарстана

11 часов назад

Неправомерное и неэффективное использование денег: в РТ два депутата лишились мандата

Новости Татарстана

9 часов назад

Приняли участие больше 80 тысяч девушек: студентка из РТ прошла в финал конкурса «Мисс Россия»
Лонгриды
23 часа назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Татарстана

час назад

Ниже результаты ОГЭ и ЕГЭ: глава Минобрнауки Татарстана выступил против семейного обучения

Новости Казани

час назад

Введут ограничения движения: в Казани в ноябре пройдет Крестный ход

Новости Татарстана

час назад

Проводник на пути развития

Новости Казани

час назад

Направят 19 миллионов рублей: в Советском районе Казани появится дорога
Взяла кредит и перевала деньги: о новой схеме мошенников предупредили жителей Татарстана
Новости Татарстана
58 минут назад

Взяла кредит и перевала деньги: о новой схеме мошенников предупредили жителей Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

Эчпочмаку установили памятник: Татарстан попал в топ-6 регионов для гастрономического туризма

Новости Казани

2 часа назад

Приступили к проектированию: в Казани появится Сквер учителя

Новости Казани

2 часа назад

Подвели итоги: в Казани прошел российско-узбекский форум
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.
Полезное
6 дней назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.