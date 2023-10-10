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· Полина Модестова

Выразил благодарность за динамику: отмечается «невиданный успех» дорожных нацпроектов в РТ

Глава Росавтодора Новиков заявил о «невиданном успехе» дорожных нацпроектов Татарстана
Выразил благодарность за динамику: отмечается «невиданный успех» дорожных нацпроектов в РТ

tatarstan.ru

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Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков выразил благодарность Татарстану за динамику выполнения дорожных работ в рамках национальных проектов. На встрече с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным он заявил, что 92 процента кассы за 9 месяцев - громкие слова. но это невиданный успех.

Встреча проходила накануне, 9 октября, в Доме правительства РТ. В ходе ее проведения обсудили дальнейшее строительство автодорог на территории республики в рамках трасс М7 «Волга», М12 «Восток», М5 и других.

Глава Росавтодора отметил, что дорожная отрасль является самой устойчивой. Новиков также подчеркнул, что в Татарстане большое количество федеральных строек. С его слов, ФКУ «Волго-Вятскуправтодом» - самое финансируемое управление Росавтодора из всех 26.

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