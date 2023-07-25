«Выделят больше 177 млн рублей»: в Татарстане развивают и создают новые пляжи

В Татарстане на создание и развитие пляжей в 2023 году выделят больше 177 млн рублей

На развитие и создание пляжей в 2023 года в Татарстане выделят 177,6 миллионов рублей, заявил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. С его слов, на первом этапе поддержку получили 14 предпринимателей. На втором уже будут распределяться оставшиеся средства.

Сообщается, что на выделенные средства предприниматели смогут обустроить пляжи, установив на их территории лежанки и шезлонги, туалеты, душевые кабинки, урны и зонтики. Средства также могут быть направлены на создание пунктов медицинской помощи или спасателей.

Сергей Иванов отметил, что большая часть средств, которые были выделены - из федерального бюджета (143,9 миллиона). Оставшиеся - направлены из республиканского.