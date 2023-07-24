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Выбран даже цвет: в Татарстане утвердили новый регламент работы такси

В Татарстане был утвержден новый регламент работы такси
Выбран даже цвет: в Татарстане утвердили новый регламент работы такси

Илона Боянова

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Глава республики Рустам Минниханов подписал закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РТ», согласно которому в республике утверждаются новые правила работы такси. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Согласно закону, создается региональный реестр, в который войдут все данный о перевозчиках. Будет разработан порядок размещения службой заказа такси данных об услугах, правилах оплаты, их стоимости. Определена и цветовая гамма кузова - она должна быть в белых или желтых цветах.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. Однако, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, которые были выданы ранее, еще до указанной даты, действуют до окончания срока действия, но не больше пяти лет.

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