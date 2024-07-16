Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Видео малолетнего питбайкера, который призывает навести суету в Казани

Через некоторое время в интернете появился ролик

pixabay.com

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Несовершеннолетние объединяются в команды для ночных катаний на мотоциклах, однако все это не нравится жителям п. Салмачи и Куюки Татарстана.

Через некоторое время в интернете появился ролик, на котором мальчик Амирхан, он же Муха и Кабан призывает других «навести суету» в регионе.

Парень пригласил их прийти в Вознесению толпой в составе 10-15 человек, поехать в Салмачи, а затем и в Богородское. Они собираются это сделать, чтобы о них начали писать.

Жители не раз жаловались по этому поводу правоохранителям, чтобы они приняли какие-то меры против них, однако ничего не изменилось.

Ранее мы писали о том, что абсолютно голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов. Бегунья рассказала, что ей нужно было добраться до близких, которые живут в Набережных Челнах. Об этом она сообщила скорой помощи.

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