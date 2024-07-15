Абсолютно голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов

В Перми женщина разделась, и без одежды приняла решение добежать до Челнов. Видео такого марафона появилось в телеграм-канале «Жесть Пермь»

Бегунья рассказала, что ей нужно было добраться до близких, которые живут в Набережных Челнах. Об этом она сообщила скорой помощи.

Комментаторы заявили, что возможно перед самим забегом необычная марафонка употребила наркотические вещества и возмутились таким поведением.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах на 6 лет осудили мужчину за покушение на убийство. По информации суда, все случилось ночью 10 августа минувшего года около подъезда на пр. Мира. Мужчина частично признал свою вину, суд назначил ему наказание.

Кроме того, мы говорили, что казанцы сообщили о стрельбе, которая произошла на ул. Зорге. Об этом стало известно из группы «ЧП ДТП Казань».