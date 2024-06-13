В Зеленодольске водитель легковушки сбил 15-летнего подростка на самокате
Екатерина Елисеева
В Зеленодольске легковой автомобиль сбил 15-летнего подростка на самокате. Всё случилось 12 июня вечером. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.
Выяснилось, что водитель на Hyundai не уступил дорогу ребенку, который ехал пересекал проезжую часть. При этом там стоит знак, запрещающий движение на самокатах.
С ушибами и ссадинами потерпевшего доставили в медицинское учреждение.
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