В Зеленодольске водитель легковушки сбил 15-летнего подростка на самокате

В Зеленодольске легковой автомобиль сбил 15-летнего подростка на самокате. Всё случилось 12 июня вечером. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Выяснилось, что водитель на Hyundai не уступил дорогу ребенку, который ехал пересекал проезжую часть. При этом там стоит знак, запрещающий движение на самокатах.

С ушибами и ссадинами потерпевшего доставили в медицинское учреждение.

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