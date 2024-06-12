В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

В Мензелинском районе Татарстана произошла авария, из-за нее образовался затор. Об этом рассказали в телеграм-канале «В Татарстане Поймут».

Все случилось 11 июня вечером. Грузовой автомобиль влетел в другой большегруз. Из-за столкновения первое авто пострадало, водитель застрял внутри кабинки.

В комментариях один из свидетелей ДТП сообщил, что мужчину все же вытащили, он жив.

По информации издания «Татар-информ», все произошло не на трассе М-7, а на дороге М-12 «Москва — Казань» в районе поселка Калмурзино. На месте столкнулись 3 грузовика — Hongyan, Sitrak и MAH. Одного водителя госпитализировали в медучреждение.

Ранее мы писали о том, что около Новой Туры на трассе под Казанью сбили лосенка.