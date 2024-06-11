В Залесном 10 июня загорелась кровля гаражей по вине детей

Крыша гаражей сгорела по вине несовершеннолетних. В этом уверены жители улицы Хибинской. Возгорание случилось вечером 10 июня около ЖК «Залесный сити». По предварительным данным, пожар начался после того, как на строениях играли дети.

До прибытия спасателей люди отправились спасать вещи из полыхающего гаража. Благодаря этому внутри ничего не пострадало. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Татарстан 24.

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