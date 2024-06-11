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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Залесном 10 июня загорелась кровля гаражей по вине детей

До прибытия спасателей люди отправились спасать вещи из полыхающего гаража

Екатерина Елисеева

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Крыша гаражей сгорела по вине несовершеннолетних. В этом уверены жители улицы Хибинской. Возгорание случилось вечером 10 июня около ЖК «Залесный сити». По предварительным данным, пожар начался после того, как на строениях играли дети.

До прибытия спасателей люди отправились спасать вещи из полыхающего гаража. Благодаря этому внутри ничего не пострадало. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что 2 водителя устроили потасовку с битой и ножом на дороге в Казани.

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