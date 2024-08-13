В Тетюшском районе выпал снег

Пока в региональной столице Татарстана льют дожди, в Тетюшском районе ночью выпал снег!

Местные жители считают, что тепло в их регион уже не вернется, а зима только приближается.

Ранее мы писали о том, что торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены. Пострадавшие точки находятся на цокольном этаже. Сотрудники сообщили, что это вероятно уже 10 потоп лишь за это лето. К сожалению, товары портятся. Работники уже жаловались в управляющую компанию.

Кроме того, мы говорили, что в Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами. Как рассказали токсикологи, серьезную опасность представляет бледная поганка — хватит и одного прикосновения или просто нахождения около нее съедобного гриба, чтобы все остальные грибы стали опасными.

Также, мы сообщали, что в казанском общежитии рухнул кусок потолка.