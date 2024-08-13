Торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены

Торговые ряды в 62 комплексе Набережных Челнов оказались в воде.

Пострадавшие точки находятся на цокольном этаже. Сотрудники сообщили, что это вероятно уже 10 потоп лишь за это лето. К сожалению, товары портится.

Работники уже жаловались в управляющую компанию, однако ответа так и не последовало. Теперь они планируют обратиться в прокуратуру, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами. Как рассказали токсикологи, серьезную опасность представляет бледная поганка — хватит и одного прикосновения или просто нахождения около нее съедобного гриба, чтобы все остальные грибы стали опасными.

Кроме того, мы говорили, что в казанском общежитии рухнул кусок потолка. Все случилось 3 августа 2024 года. В настоящее время крыша в открытом состоянии, по информации Mash Iptash.