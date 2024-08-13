Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены

Пострадавшие точки находятся на цокольном этаже

Mash Iptash

Подписаться в Telegram

Торговые ряды в 62 комплексе Набережных Челнов оказались в воде.

Пострадавшие точки находятся на цокольном этаже. Сотрудники сообщили, что это вероятно уже 10 потоп лишь за это лето. К сожалению, товары портится.

Работники уже жаловались в управляющую компанию, однако ответа так и не последовало. Теперь они планируют обратиться в прокуратуру, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами. Как рассказали токсикологи, серьезную опасность представляет бледная поганка — хватит и одного прикосновения или просто нахождения около нее съедобного гриба, чтобы все остальные грибы стали опасными.

Кроме того, мы говорили, что в казанском общежитии рухнул кусок потолка. Все случилось 3 августа 2024 года. В настоящее время крыша в открытом состоянии, по информации Mash Iptash.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Массовая потасовка на складе Wildberries в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

заказать убийство тараканов

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

замена прокладки клапанной крышки цена в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Сильные дожди затопили Казань

Новости Татарстана

день назад

Повторные рейды против пьяных водителей в Казани

Новости Казани

12 часов назад

Появились эскизы обновленного казанского ТРЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

день назад

Снижение цен на жилье в Татарстане

Новости Татарстана

18 часов назад

На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП
Новости Татарстана
день назад

Яйца снизились в стоимости на 3,3%

По состоянию на 5 августа, стоимость десятка яи...

Новости Казани

12 часов назад

В казанском общежитии рухнул кусок потолка

Гид по скидкам Казани

день назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане с 12 по 18 августа прогнозируются дожди

Новости Казани

16 часов назад

Суд в Казани заочно арестовал иностранного агента Руслана Айсина*
Торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены
Новости Татарстана
32 минуты назад

Торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены

Новости Татарстана

18 часов назад

В РТ выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов

Новости Казани

20 часов назад

3 пляжа Казани не соответствуют гигиеническим требованиям

Новости Татарстана

21 час назад

Экологи выявили 2 превышения нормы по сероводороду в воздухе в РТ
Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли...
Интересное в Казани
4 дня назад

Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли в родословной выдающиеся предки
В Казани 4 человека находятся в больнице после ...
Новости Казани
57 минут назад

В Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами