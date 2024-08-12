В казанском общежитии рухнул кусок потолка

Пара с Декабристов внезапно проснулись после того, как на них рухнул кусок потолка. Крышу в общежитии ремонтируют 4 месяца, вот только это не помогло.

Все случилось 3 августа 2024 года. К счастью, пострадавших нет. Люди рассказали, что у строения крыша в дырках, а сотрудники коммунальной службы чинят ее с мая. Сейчас крыша в открытом состоянии, по информации Mash Iptash. По этой причине после дождя тонут 4 и 5 этажи. Стены покрываются плесенью.

Как сообщили местные жители, мэрия их игнорирует, а жилищная инспекция просит подождать капитального ремонта через 30 лет.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан в аварии на автодороге М-7 умерли 42-летний водитель автомобиля Ford Focus и его пассажир. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции. Все произошло сегодня в 15:36.