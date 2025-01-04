В Татарстане заработал новый цех по производству масла

В селе Большие Кармалы завершилась постройка завода по приготовлению растительного масла, рассчитанного на ежегодное производство 5000 тонн продукции. Информация об этом поступила от пресс-службы Минсельхозпрода РТ.



Завод специализируется на прессовке подсолнечника и получении подсолнечного масла. Оборудование способно обрабатывать до 700 кг сырья в час, функционируя круглосуточно, что позволяет перерабатывать около 16 тонн каждый день.



Постройка объекта заняла ровно год, начавшееся в начале прошлого года. В конце 2024 же года компания-оператор закончила все необходимые работы, после чего завод приступил к производству первой партии масла.



Процесс переработки основан на методике двойного холодного отжима с экструзионной обработкой. Семена сначала прессуются, предварительно не нагревая, а затем жмых отправляется в экструдер, где температура достигает до 140C. Это позволяет увеличить количество извлекаемого масла, улучшить его гигиеничность и повысить пищевую ценность.



Татарстан является одним из крупнейших игроков в сфере переработки масличных культур в Поволжье, следуя за Саратовской и Самарской областям. К концу прошлого года в регионе могли перерабатываться до 1,2 млн тонн маслосемян, что составляет около 4% от российских возможностей и 20% от возможностей Приволжского федерального округа. В предыдущем году предприятия Татарстана произвели 467,1 тыс. тонн продукции.



Кроме того, стоит отметить, что новое производство позволит создать дополнительные рабочие места в регионе и способствовать развитию местной сельскохозяйственной отрасли. Запланировано также расширение ассортимента продукции за счет внедрения инновационных технологий переработки, что сделает продукцию завода конкурентоспособной на российском рынке.