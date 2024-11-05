В Татарстане зафиксирован вирус Коксаки

В Республике Татарстан были зафиксированы случаи вируса Коксаки. Есть версия, что заболевание привезли с собой туристы со средиземноморских мест.

Главные симптомами инфекции - повышенная температура тела и высыпания на коже. Медики сообщили, что хуже всего этот вирус переносят именно несовершеннолетние. У коксаки есть примерно 10 форм заболевания: проявления на коже и ветряная оспа. Есть вероятность поражения пищеварительного тракта, наличие жидкого стула и многое другое. В отдельных случаях могут быть и тяжелые формы - поражением нервной системы.

Кроме того, не так давно этот вирус нашли в детсадах и школах Москвы. Помимо этого, Коксаки выявлены в Московской и Владимирской областях, и в Краснодарском крае.

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