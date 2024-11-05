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В Зеленодольске проведут проверку после стрельбы

Как итог, специалисты задержали 2 правонарушителей

pixabay.com

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В Зеленодольске правоохранители проверят парней, которые стреляли из окон. Об этом рассказали в МВД по Татарстану. Не так давно в телеграм-каналах появился ролик, где ребята открыли огонь, по предварительным данным, из АК-47.

В сообщении сказано, что во время мониторинга соцсетей была зафиксирована публикация, в которой люди с балкона стреляли из, вероятно, оружия. Известно, что правоохранители нашли эту квартиру, которая находится на ул. Ленина.

Как итог, специалисты задержали 2 правонарушителей, сейчас они ищут третьего.

В настоящее время организована проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что неадекват поколотил 3 автомобиля в жилищном комплексе "Салават Купере". Мужчина просто прогуливался со своим приятелем, когда неожиданно взбесился.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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