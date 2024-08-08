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В Татарстане зафиксирован «смерч» из комаров

Но местных жителей уже успокоили

Злой Казанец | Жалобы Казань

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Необычное явление было зафиксировано в Республике Татарстан. Комариный смерч появился около р. Меши в Лаишевском районе.

Но местных жителей уже успокоили. Николай Шулаев, кандидат биологических наук рассказал, что причина комариного сборища - воздушные потоки, которые вознесли насекомых ввысь.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан 8 августа 2024 года, прогнозируется температура воздуха до +27 градусов.

Кроме того, мы говорили, что возведение терминала в местном аэропорту в планах начать уже в следующем году. Об этом рассказал генеральный директор учреждения Сергей Романцов.

Мастер-план по развитию учреждения до 2050 года был подготовлен в конце 2022 года. Напомним, казанский аэропорт находится в 28 км от центра города.

Также, у подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы в зону специальной военной операции.

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