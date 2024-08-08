В Татарстане 8 августа ожидается до +27 градусов
pixabay.com
В РТ 8 августа 2024 года, прогнозируется температура воздуха до +27 градусов.
По информации метеорологов, в регионе ожидаются дожди, грозы, град и ветер до 18 метров в секунду.
Температура в дневное время в Татарстане будет +22...+27 градусов.
Ранее мы писали о том, что возведение терминала в местном аэропорту в планах начать уже в следующем году. Об этом рассказал генеральный директор учреждения Сергей Романцов.
Мастер-план по развитию учреждения до 2050 года был подготовлен в конце 2022 года. Напомним, казанский аэропорт находится в 28 км от центра города.
Кроме того, мы говорили, что в подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы в зону специальной военной операции.
Авторы сказали, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в безопасности, а питбайки и квадроциклы в руках детей стали самой настоящей проблемой.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань