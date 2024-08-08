В аэропорту Казани терминал начнут строить уже в 2025 году

Возведение терминала в местном аэропорту в планах начать уже в следующем году. Об этом рассказал генеральный директор учреждения Сергей Романцов, пишет ТАСС.

После этого, пропускная способность терминала будет на уровне 3 тысяч пассажиров в час.

В конце июля 2024 года было выдано разрешение на 1-й этап осуществление проекта по ремонту инфраструктуры аэропорта.

Мастер-план по развитию учреждения до 2050 года был подготовлен в конце 2022 года.

Напомним, казанский аэропорт находится в 28 км от центра города. В прошлом году заведение обслужило 5 миллионов человек.

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