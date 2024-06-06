В Татарстане выявлено уже 3 случая клещевого энцефалита
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В регионе в 2024 году уже были зафиксированы 3 случая заражения клещевым энцефалитом, один из них в Бугульминском районе Татарстана.
В больницах рассказали, что после укусов насекомых за медпомощью обратились 3686 человек, в том числе 717 жителей Казани.
С людей, у которых были сняты клещи, у 238 был выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Ранее мы писали о том, что в деревне Чиялетау неизвестные украли забор у кладбища.
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