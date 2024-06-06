В деревне Чиялетау неизвестные украли забор у кладбища

На кладбище д. Чиялетау пропал металлический забор, который был установлен еще в 1999 году. Очевидцем стал Ришат Хамидуллин, он прибыл посетить могилы своих родственников. Мужчина обратился в отделение полиции, но там отказались возбуждать уголовное дело по факту воровства.

Как сообщили местные жители, кражи на кладбище происходят часто.

Глава Новоиштерякского сельского поселения Гулия Мавлютова сообщила, что в планах провести собрание и найти деньги на восстановление забора.

Кладбище Чиялетау - исторический и культурный объектом жителей людей, некоторое собираются там каждый год для проведения Сабантуя, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что бывший врач предстанет перед судом за смерть 73-летнего пациента.