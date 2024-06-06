В деревне Чиялетау неизвестные украли забор у кладбища
Екатерина Елисеева
На кладбище д. Чиялетау пропал металлический забор, который был установлен еще в 1999 году. Очевидцем стал Ришат Хамидуллин, он прибыл посетить могилы своих родственников. Мужчина обратился в отделение полиции, но там отказались возбуждать уголовное дело по факту воровства.
Как сообщили местные жители, кражи на кладбище происходят часто.
Глава Новоиштерякского сельского поселения Гулия Мавлютова сообщила, что в планах провести собрание и найти деньги на восстановление забора.
Кладбище Чиялетау - исторический и культурный объектом жителей людей, некоторое собираются там каждый год для проведения Сабантуя, пишет Татарстан 24.
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