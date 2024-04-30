В Татарстане уровень бедности обновил исторический минимум с 1995 года

В 2023 году в Татарстане жили 184,8 тысяч человек с доходами уровня бедности. То есть, это на 15,2 тысяч человек меньше, чем было в 2022 году. Уровень бедности в регионе за прошлый год в 4,6% от общего количества населения стал минимальными за все время наблюдения — с 1995 года.

Всего в стране за 2023 год были зарегистрированы 12,4 млн татарстанцев, чьи доходы были на уровне бедности, — то есть 8,5%. В регионе этот уровень оказался ниже чем по России в целом. Граница бедности в прошлом - 12,1 тысяч рублей.

Уровень бедности в субъекте в 2023 году был самым низким из 14 регионов ПФО, пишет РБК.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ожидается +20 градусов и ветер до 14 м/с.