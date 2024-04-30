В Татарстане ожидается +20 градусов и ветер до 14 м/с

30 апреля 2024 года, в Татарстане сохранится прохладная погода. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами на востоке пройдут дожди.

Также прогнозируется северо-восточный и северно-западный ветер от 6 до 14 метров в секунду.

После ночных заморозков днем может на потеплеть в Татарстане от +15 до +20 градусов, а в Казани — от +18 до +20 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Казани 30 апреля дама подожгла коврик, чтобы выманить любовницу с мужем.