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В Татарстане сильный ветер повредил 4 автомобиля и кровлю почты

В Татарстане сильный ветер повредил 4 автомобиля и кровлю почты

МЧС

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Порывистый ветер повредил 4 машины и кровлю почты, сарая и гаража в Буинском районе Татарстана.
Об этом рассказали в МЧС.

Всего из-за непогоды поступили 9 сообщений о повреждении кровли и порыва электропроводов в частных домах в Буинском районе.

Помимо этого, было повреждено 4 автомобиля.

Ранее мы писали о том, что градины размером с перепелиные яйца и ливни накрыли Татарстан.

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