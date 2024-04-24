В Татарстане сильный ветер повредил 4 автомобиля и кровлю почты

Порывистый ветер повредил 4 машины и кровлю почты, сарая и гаража в Буинском районе Татарстана.

Об этом рассказали в МЧС.

Всего из-за непогоды поступили 9 сообщений о повреждении кровли и порыва электропроводов в частных домах в Буинском районе.

Помимо этого, было повреждено 4 автомобиля.

Ранее мы писали о том, что градины размером с перепелиные яйца и ливни накрыли Татарстан.